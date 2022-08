Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ist während seines Urlaubs in Kroatien aus einem Schlauchboot gerettet worden. Foto: Theresa Wey/AP/dpa FOTO: Theresa Wey up-down up-down Kroatien Bericht: Ungarns Regierungschef Orban aus Seenot gerettet Von dpa | 08.08.2022, 16:30 Uhr

Ministerpräsident in Seenot: Laut einer kroatischen Tageszeitung ist Ungarns Regierungschef Viktor Orban aus einem kaputten Schlauchboot gerettet worden. Orban verbringt seine Urlaube meist am Meer in Kroatien.