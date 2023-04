Die amtierende und der wohl kommende Bürgermeister von Berlin: Franziska Giffey (SPD), und Kai Wegner (CDU). Foto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Mitgliedervotum in der Hauptstadt Knappe Mehrheit: SPD-Mitglieder stimmen für Koalition mit CDU in Berlin Von dpa | 23.04.2023, 05:04 Uhr | Update vor 10 Min.

Die SPD-Basis in Berlin hat sich in einer Abstimmung für die Große Koalition in der Hauptstadt ausgesprochen. Dort dürfte es auch einen neuen Bürgermeister geben.