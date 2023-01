Silvester in Berlin Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down Jahreswechsel Berliner Gipfel zur Jugendgewalt sucht Auswege Von dpa | 11.01.2023, 06:23 Uhr

Nach den Silvester-Krawallen kommen Experten und Politik in der Hauptstadt an einen Tisch. Wo ist nun zu tun? Das Phänomen Jugendgewalt ist komplex - nicht nur in Berlin. Und einige Zahlen überraschen.