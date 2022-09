Silvio Berlusconi Foto: Oliver Weiken/dpa up-down up-down Italien Berlusconi mit Aufreger vor Wahl: Putin zu Krieg gedrängt Von dpa | 23.09.2022, 10:32 Uhr

Kurz vor den Wahlen in Italien hat Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi mit einer Aussage zum Krieg in der Ukraine für Empörung gesorgt. Die Sorge um eine Zuwendung Italiens an Russland nach der Wahl wächst.