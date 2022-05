Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat, gestikuliert. Foto: Boris Roessler/dpa FOTO: BORIS ROESSLER NRW-Landtagswahlen Besuch im Landtag: Wüst bedankt sich bei Laschet Von dpa | 15.05.2022, 22:12 Uhr

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat nach seinem Sieg bei der NRW-Landtagswahl seinem Vorgänger Armin Laschet (CDU) gedankt. Wüst traf Laschet bei der CDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag am Sonntagabend und sagte in einer Ansprache: „Ich freue mich sehr, dass Armin hier ist. Lieber Armin, das ist nur möglich gewesen, weil Du Ende Oktober den Weg frei gemacht hast, in einer so freundschaftlichen Art und Weise.“