US-Präsident Joe Biden reist zu seinem Haus in Rehoboth Beach in Delaware. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa FOTO: MANUEL BALCE CENETA up-down up-down US-Politik Biden beendet Isolation und fliegt zu Strandhaus am Atlantik Von dpa | 07.08.2022, 16:51 Uhr

Nach seinem zweiten Negativtest in Folge beendet US-Präsident Joe Biden seine Isolation nach einer Coronainfektion. Am Sonntagmorgen reiste er in sein Strandhaus an der Atlantikküste.