Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien will die Deutschkenntnisse von Kindern vor der Einschulung durch verpflichtenden Sprachtests überprüfen lassen. Foto: Felix Kästle/dpa up-down up-down Interview mit CDU-Vize Karin Prien Bildungsministerin: Deutsch von Kindern mit Migrationshintergrund immer schlechter Von Dirk Fisser | 11.06.2023, 11:24 Uhr

Die Deutschkenntnisse kleiner Kinder mit Migrationshintergrund werden immer schlechter. Das hört Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien aus Grundschulen. Was tun? Die CDU-Politikern spricht sich für verpflichtende Sprachtests aus – und will die Eltern in die Pflicht nehmen.