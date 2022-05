Ein Aufsteller weist den Weg zu einem Wahllokal. Foto: Frank Molter/dpa FOTO: Frank Molter Landtagswahl Bislang geringerer Zustrom in Wahllokale Von dpa | 08.05.2022, 12:17 Uhr

Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein sind am Sonntagmorgen weniger Wähler an die Urnen gegangen als vor fünf Jahren. Bis 11.00 Uhr hatten 16,3 Prozent in den Wahllokalen ihre Stimme abgegeben, wie der Landeswahlleiter auf seiner Internetseite mitteilte. 2017 hatten dies zu diesem Zeitpunkt 21,5 Prozent getan. Die Wahlbeteiligung lag damals bei insgesamt 64,2 Prozent.