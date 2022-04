Flüchtlinge aus der Ukraine FOTO: Daniel Reinhardt Ukraine-Krieg Bislang gut 16.000 Kriegsflüchtlinge in Hamburg registriert Von dpa | 03.04.2022, 14:07 Uhr | Update vor 33 Min.

In Hamburg sind bislang mehr als 16.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. Am Freitag und Samstag habe man insgesamt 580 Ankünfte von Schutzsuchenden gezählt, teilte ein Sprecher der Innenbehörde am Sonntag mit. 350 Ankünfte habe es am Freitag gegeben, 230 am Samstag. „Registriert wurden am Freitag 305 Personen, gestern 240“, sagte er. Die Zahl der Registrierungen belaufe sich damit insgesamt nun auf fast 16.100.