Katholische Kirche Kirchen und Pfarrheime auf Prüfstand: Bistum Osnabrück will 3,2 Millionen Euro sparen Von Stefanie Witte | 14.11.2022, 16:39 Uhr

Das Bistum Osnabrück hat sich einen umfassenden Sparkurs verordnet. Dabei rücken nun Kirchengebäude in den Fokus. Am Montag stellten Vertreter der Bistumsleitung in Osnabrück ihre Strategie dazu vor.