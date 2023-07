SPD-Politiker Philipp da Cunha hat sich in einem NDR-Interview blamiert, das ungeschnitten veröffentlicht wurde. Foto: Philipp da Cunha up-down up-down Phrasen in Dauerschleife Nach peinlichem NDR-Interview: Das sagt der SPD-Politiker selbst dazu Von Maria Lentz | 14.07.2023, 11:28 Uhr

Philipp da Cunha, SPD-Landtagsabgeordneter in Mecklenburg-Vorpommern, gibt dem NDR ein Interview. Das wird ungeschnitten veröffentlicht und lässt den Politiker in einem schlechten Licht dastehen. Was der SPD-Politiker nun zu seiner Verteidigung zu sagen hat.