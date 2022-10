Faeser vor abgebrannter Flüchtlingsunterkunft Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Extremismus Brand von Flüchtlingsunterkunft beschäftigt die Ermittler Von dpa | 21.10.2022, 04:11 Uhr

Nach dem verheerenden Feuer in einer mecklenburgischen Flüchtlingsunterkunft sind die Ermittlungen in vollem Gange. Der Fall erschüttert viele - und sorgt für erneute Kritik an CDU-Chef Merz.