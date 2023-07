Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat nach seiner Auszeit die Klimapolitik von Luisa Neubauer kritisiert. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel up-down up-down Nach Auszeit des Oberbürgermeisters Boris Palmer schreibt Brief an Luisa Neubauer – und findet deutliche Worte Von dpa | 05.07.2023, 06:45 Uhr

In einem Brief hat Boris Palmer „Fridays-for-Future“-Aktivistin Luisa Neubauer für ihre Klimapolitik kritisiert. Der Oberbürgermeister von Tübingen hält ihr Kritik an einem „fossilen“ Lebensstil vor und spricht von einem „Frontalangriff auf das westliche Wohlstandsmodell“.