Kriminalität Brief mit Gift an Trump - Frau zu Haftstrafe verurteilt Von dpa | 17.08.2023, 20:44 Uhr Weißes Haus Foto: Patrick Semansky/AP/dpa up-down up-down

Eine Frau habe Briefe mit dem Gift Rizin an das Weiße Haus und an Strafverfolgungsbeamte im US-Bundesstaat Texas geschickt. Rizin kann schon in geringen Mengen tödlich sein.