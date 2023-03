Der britische Premierminister Rishi Sunak verfolgt eine neue Strategie gegen Asylbewerber. Foto: dpa/Leon Neal up-down up-down Sunak übernimmt Parolen australischer Politiker Asylsuchende auf einsame Insel schicken und abwarten: Nimmt sich Großbritannien Australien zum Vorbild? Von Barbara Barkhausen | 09.03.2023, 17:25 Uhr

Der britische Premierminister Rishi Sunak setzt auf eine Rhetorik, die an die jahrelange harsche Flüchtlingspolitik Australiens erinnert. Übernimmt er auch die bisweilen inhumane Asylpolitik aus Down Under?