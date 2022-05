Britta Haßelmann, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, spricht. Foto: David Young/dpa FOTO: David Young NRW-Landtagswahlen Britta Haßelmann (Grüne) wünscht FDP Einzug in Landtag Von dpa | 15.05.2022, 19:51 Uhr

Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, hofft für die FDP, dass ihr der Einzug in den NRW-Landtag gelingt. „Ich wünsche der FDP heute Abend, dass sie im Landtag in Nordrhein-Westfalen als demokratische Kraft drin bleibt“, sagte Haßelmann am Sonntagabend.