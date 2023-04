Bürgermeisterwahl im Berliner Abgeordnetenhaus: Kai Wegner wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne - im ersten Wahlgang reichte es für ihn jedoch nicht. Foto: dpa/Hannes P Albert up-down up-down Keine absolute Mehrheit Bürgermeister-Wahl in Berlin: CDU-Politiker Kai Wegner scheitert im ersten Durchgang Von dpa | 27.04.2023, 12:58 Uhr | Update vor 16 Min.

Die Bildung des neuen schwarz-roten Senats in Berlin steht an diesem Donnerstag vor der letzten Hürde: Kai Wegner stellt sich am Mittag im Abgeordnetenhaus zur Wahl als Regierender Bürgermeister. Im ersten Durchgang ist er jedoch gescheitert.