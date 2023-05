Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) strebt eine weitere Amtszeit in Bremen an. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka up-down up-down Bürgerschaftswahl am Sonntag Endspurt im Wahlkampf: Umfragen sehen SPD in Bremen derzeit knapp vor CDU Von Alexander Barklage | 11.05.2023, 22:09 Uhr

Vier Tage vor der Bürgerschaftswahl in Bremen deuten die letzten Wahlprognosen auf einen spannenden Wahltag am Sonntag hin. Die SPD liegt aktuell in Umfragen noch vorn.