Bildungswesen Bundestag beschließt Bafög-Öffnung für Notlagen Von dpa | 22.09.2022, 21:04 Uhr

In der Corona-Krise brachen Studentenjobs weg - die Betroffenen gerieten in finanzielle Notlagen. Solch einer Situation will die Bundesregierung künftig entgegensteuern.