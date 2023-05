Pflegeheim Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Gesundheit Bundestag soll umstrittene Pflegereform beschließen Von dpa | 26.05.2023, 08:29 Uhr

Die Pflege wird seit Jahren teurer und teurer, was auch Millionen Familien zu schaffen macht. Die Regierung will jetzt mit einem Gesetz an mehreren Stellen gegensteuern - allerdings gibt es weiter Kritik.