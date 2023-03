Warnstreiks Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Tarife Bundesweite Warnstreiks in Kliniken Von dpa | 14.03.2023, 10:31 Uhr

Busse und Bahnen bleiben in den Depots, Rettungsdienste legen ihre Arbeit nieder. Nun schließen sich auch Beschäftigte in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen den Warnstreiks an.