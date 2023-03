Cannabis-Pflanzen Foto: Landespolizeiinspektion Saalfeld up-down up-down Gesundheit Cannabis-Gesetz lässt auf sich warten - Vorschlag „in Kürze“ Von dpa | 31.03.2023, 18:01 Uhr

Gras legal in speziellen Läden kaufen wie in einigen Bundesstaaten in den USA? In Deutschland wird es so etwas wohl so schnell nicht geben. Die geplante Legalisierung könnte in kleinen Schritten kommen.