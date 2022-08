Kiffer-Ampel - darf man künftig bekifft ans Steuer? Darüber berät der Verkehrsgerichtstag FOTO: dpa-Zentralbild up-down up-down Cannabis-Legalisierung Ist Kiffen am Steuer künftig erlaubt? Neuer Grenzwert soll kommen Von Marion Trimborn | 17.08.2022, 14:50 Uhr

Die Ampelkoalition will dafür sorgen, dass der Verkauf und Besitz von Cannabis legal wird. Was bedeutet das für den Straßenverkehr? Wieviel Kiffen am Steuer künftig – analog zum Alkohol - erlaubt sein könnte, debattieren Fachleute gerade beim Verkehrsgerichtstag in Goslar. Ein Trend wird dabei deutlich.