CDU-Kreisvorsitzender Christian Calderone und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz bei der Wahlkampfveranstaltung in Belm. Foto: David Ebener up-down up-down Für längere AKW-Laufzeiten CDU-Chef Friedrich Merz: „Russland wird Krieg militärisch nicht durchhalten“ Von Markus Pöhlking | 06.10.2022, 15:41 Uhr

Unionschef Friedrich Merz war am Donnerstag in Sachen Wahlkampf in Belm bei Osnabrück in Niedersachsen. Vor Vertretern der regionalen CDU und aus dem regionalen Handwerk erklärte Merz, warum er für längere AKW-Laufzeiten ist und warum er an einen Sieg der Ukraine glaubt.