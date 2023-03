Qin Gang Foto: Andy Wong/AP/dpa up-down up-down Volksrepublik Chinas neuer Außenminister gibt erste Pressekonferenz Von dpa | 07.03.2023, 02:22 Uhr

Was wird der Politiker zum Krieg gegen die Ukraine sagen? Und was zum Verhältnis mit den USA? Als ehemaliger Botschafter in Washington dürfte Qin Gang mit ausländischen Medien umzugehen wissen.