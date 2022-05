ARCHIV - Das Logo der AfD. Foto: Sina Schuldt/dpa FOTO: Sina Schuldt NRW-Landtagswahlen Chrupalla: Mit Wahlergebnis „in Gänze nicht zufrieden“ Von dpa | 15.05.2022, 19:47 Uhr

AfD-Chef Tino Chrupalla sieht nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen einigen Diskussionsbedarf in seiner Partei. „Wir sind erstmal zufrieden, dass es aller Voraussicht nach doch reicht, dass wir einziehen werden“, sagte er am Sonntag im ZDF nach der Veröffentlichung der Prognosen. Gleichwohl sei die Partei natürlich „in Gänze nicht zufrieden“. „Da werden wir uns die nächsten Tage natürlich auch unterhalten müssen, inwieweit wir dann doch eine Initiative West auch hier brauchen.“