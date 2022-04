Corona-Test FOTO: Matthias Balk Pandemie Corona-Inzidenz abermals leicht gesunken: Elf Tote Von dpa | 07.04.2022, 23:37 Uhr | Update vor 18 Min.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist abermals leicht gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Donnerstag mit 1330,8 an - nach 1389,2 am Mittwoch und 1483,4 vor einer Woche.