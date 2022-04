ARCHIV - Eine Assistentin hält ein Gefäß mit aufbereiteten PCR-Tests auf das Coronavirus in der Hand. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte RKI-Zahlen Corona-Inzidenz in Hamburg erneut gestiegen: Sechs Tote Von dpa | 24.04.2022, 12:49 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen hat sich in Hamburg erneut erhöht. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde betrug die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Sonntag 1130,9, am Tag zuvor lag sie bei 1094,5. Vor einer Woche, am Ostersonntag, betrug der Wert 1179,7.