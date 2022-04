ARCHIV - Ein positiver Corona-Schnelltest (l) liegt neben einem Schnelltest mit schwachem positiven Streifen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Pandemie Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt auf 1176,1 Von dpa | 29.04.2022, 13:03 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg weiter gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Freitag mit 1176,1 an, nach 1252,9 am Donnerstag und 1050,0 am Freitag vor einer Woche. Innerhalb eines Tages wurden 3530 neue Infektionen gemeldet - am Donnerstag waren es 3371, vor einer Woche 4992.