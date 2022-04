ARCHIV - Eine Mitarbeiterin eines Testzentrums entnimmt einer Frau einen Nasenabstrich für einen Corona-Test. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Kira Hofmann Corona Corona-Inzidenz in Hamburg wieder gesunken: Acht Tote Von dpa | 28.04.2022, 12:09 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach einem deutlichen Anstieg in den vergangenen Tagen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg wieder gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Donnerstag mit 1252,9 an, nach 1307,0 am Mittwoch und 1001,1 am Donnerstag vor einer Woche.