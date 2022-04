Corona-Schnelltest FOTO: Fabian Strauch RKI-Zahlen Corona-Inzidenz in Niedersachsen erneut leicht gesunken Von dpa | 01.04.2022, 10:27 Uhr | Update vor 25 Min.

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen schwächt sich weiter langsam ab. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 1922,3 - nach 1951,2 am Vortag. So viele Menschen steckten sich binnen einer Woche je 100.000 Einwohner nachweislich neu mit dem Virus an. Landesweit wurden demnach 30 448 bestätigte Neuinfektionen registriert, 35 Todesfälle kamen hinzu. Insgesamt starben damit in Niedersachsen seit Beginn der Pandemie laut RKI 8095 Menschen an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2.