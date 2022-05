PRODUKTION - Testflüssigkeit wird auf einen Antigen-Schnelltest gegeben. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Fallzahlen Corona-Inzidenz in Niedersachsen erneut leicht gesunken Von dpa | 14.05.2022, 05:08 Uhr

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich erneut leicht abgeschwächt. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Freitag bei 663,7 - so viele Neuinfektionen wurden in den vergangenen sieben Tagen unter 100.000 Einwohnern gezählt. Am Donnerstag lag der Wert bei 697,5, eine Woche zuvor betrug der Inzidenzwert 773,5.