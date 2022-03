Corona-Test FOTO: Julian Stratenschulte Fallzahlen Corona-Inzidenz in NRW sinkt auf 1314,7 Von dpa | 31.03.2022, 08:07 Uhr | Update vor 43 Min.

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist innerhalb eines Tages zurückgegangen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei 1314,7, nach 1358,5 am Mittwoch. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit 1625,1 deutlich höher angegeben als in NRW.