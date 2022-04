Maske FOTO: Peter Kneffel Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 1014,9 Von dpa | 15.04.2022, 22:33 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Karfreitag auf 1014,9 gesunken. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 1154,7 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag am Karfreitag nur bei 1163 - nach 7020 am Vortag. Bei allen Zahlen ist zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten.