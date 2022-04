Im kleinsten Bundesland Bremen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz bis zum Dienstag ebenfalls deutlich auf 1196,5 (Samstag: 1114,2). Hier gab es den Angaben zufolge 549 neue Infektionen und drei zusätzliche Tote.

Keine Erholung zeichnet sich auch bei der Hospitalisierungsinzidenz in Niedersachsen ab. Sie misst die Zahl der in Krankenhäuser eingewiesenen Covid-19-Patientinnen und -Patienten bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. Der Wert stieg von 10,5 am Samstag auf 10,7. Zuletzt waren 4,9 Prozent der Intensivbetten in den niedersächsischen Kliniken mit Corona-Kranken ausgelastet.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land verzeichnete der Kreis Wittmund (2899,8), danach folgte der Kreis Oldenburg (2262,2). Gemäß den RKI-Daten sind diese beiden Kommunen derzeit auch bundesweit diejenigen mit der höchsten allgemeinen Inzidenz, vor dem hessischen Vogelsberg-Kreis auf Rang drei. Am niedrigsten waren die Werte in Niedersachsen in der Region Hannover (815,3) und Wolfsburg (707,4).