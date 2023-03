Eine Lehrerin steht an einer Schultafel. Ist sie schwanger, darf sie zumindest an Grundschulen in Niedersachsen nicht mehr in Präsenz unterrichten. Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Schutz vor Corona An welchen Schulen Schwangere in Niedersachsen nicht unterrichten dürfen Von Lars Laue | 01.03.2023, 07:00 Uhr

Schwangere Lehrerinnen dürfen an Grundschulen in Niedersachsen nicht in Präsenz unterrichten. Warum ist das so und wie ist das an weiterführenden Schulen? Eine Übersicht.