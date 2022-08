Bundeskanzler Olaf Scholz muss sich am Freitag erneut vor dem Untersuchungsausschuss verantorten. FOTO: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down Kanzler unter Druck Cum Ex-Affäre: Scholz muss sich erneut vor Untersuchungsausschuss erklären Von dpa | 19.08.2022, 07:04 Uhr

Seit bald zwei Jahren will ein Untersuchungsausschuss in Hamburg klären, ob führende SPD-Politiker Bankern dabei helfen wollten, mit „Cum-Ex“-Geschäften zu unrecht erlangte Millionen zu behalten. Damals hieß der Bürgermeister Olaf Scholz. Am Freitag soll er erneut aussagen.