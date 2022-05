Mario Czaja (CDU), Generalsekretär, spricht. Foto: Fabian Sommer/dpa FOTO: Fabian Sommer CDU-Generalsekretär Czaja: Merz ist der starke Mann der Union Von dpa | 15.05.2022, 20:40 Uhr

CDU-Generalsekretär Mario Czaja sieht in den Wahlerfolgen von Daniel Günther in Schleswig-Holstein und Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen keine Konkurrenz für Parteichef Friedrich Merz erwachsen. „Er ist der starke Mann der Union“, sagte Czaja am Sonntagabend in der „Berliner Runde“ im ZDF. Er fügte hinzu: Die CDU sei froh, dass sie starke Ministerpräsidenten habe „und damit auch ein breites Angebot an Persönlichkeiten, die Verantwortung tragen können“.