Sicherheit Dänemark will fast 20 Milliarden in Verteidigung investieren Von dpa | 30.05.2023, 10:32 Uhr

Dänemark will in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld für Verteidigung ausgeben. Das teilte der geschäftsführende Verteidigungsminister mit - auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.