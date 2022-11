Vor den Wahlen in den USA Foto: J. David Ake/AP/dpa up-down up-down Zwischenwahlen Das Wichtigste zu den „Midterms“ in den USA Von dpa | 07.11.2022, 16:58 Uhr

Kann Joe Biden die zweite Hälfte seiner Amtszeit durchregieren? Die Chancen stehen nicht gut. Am 8. November entscheiden die Menschen in den USA neu über die Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus.