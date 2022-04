Tastatur FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Digitale Sicherheit Datenschutzbeauftragter Fuchs: Erster Tätigkeitsbericht Von dpa | 06.04.2022, 07:21 Uhr | Update vor 48 Min.

Hamburgs neuer Datenschutzbeauftragter Thomas Fuchs legt am Mittwoch (10.00 Uhr) seinen ersten Tätigkeitsbericht vor. Dabei will er sowohl auf aktuelle Themen eingehen als auch einen Ausblick auf die zukünftigen Schwerpunkte der Behörde geben. Insgesamt ist es bereits der 30. Jahresbericht des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Das Amt des Hamburger Datenschutzbeauftragten gilt als besonders wichtig, weil in seinen Zuständigkeitsbereich etwa die Deutschlandzentralen von Facebook und Google fallen.