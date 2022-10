Die Initiatoren zeigen Plakate für die große Mieter-Demo in Hamburg. Foto: stahlpress up-down up-down Hamburger Bündnis macht mobil „Hände hoch – Mietenstopp“: Wut-Demo gegen horrende Miet- und Energiekosten Von Volker Stahl | 07.10.2022, 15:06 Uhr

Das Bündnis, das hinter der Demo in Hamburg steckt, ist so breit wie selten. Eines eint die Initiatoren: Die Politik soll verhindern, dass Menschen unter der Last der Inflation zusammenbrechen.