Hamburg Demonstration gegen Diskriminierung von Transgender-Menschen 31.03.2022

An einer Demonstration gegen die Diskriminierung von Transgender-Menschen haben am Donnerstag in Hamburg rund 30 Menschen teilgenommen. Sie zogen vom Hans-Albers-Platz auf St. Pauli zum Gänsemarkt. Die Demonstranten zeigten neben Regenbogenflaggen auch blau-pink-weiße Fahnen der Transgender-Bewegung. „Wehrt euch und kämpft gegen patriarchale Gewalt“, hieß es auf einem Transparent. Auf einem anderen stand: „Vielfalt ist Sicherheit und ein Menschenrecht“. Die Gruppe Queer Amnesty Hamburg hatte zu der Demonstration aufgerufen. Am Transgender Day of Visibility (Transgender-Tag der Sichtbarkeit) wollten die Veranstalter insbesondere Transmenschen in der Politik wie die grüne Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer sichtbar machen.