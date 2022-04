ARCHIV - Ein Flugabwehrpanzer vom Typ "Gepard 1A2" feuert auf dem Schießplatz im schleswig-holsteinischen Todendorf eine Stinger-Flugabwehrrakete ab. Foto: Carsten Rehder/dpa FOTO: Carsten Rehder Stichwort Der Flugabwehrpanzer Gepard Von dpa | 26.04.2022, 14:06 Uhr

Die Bundesregierung will eine Lieferung von Gepard-Panzern aus Beständen der Industrie an die Ukraine erlauben. Doch um was für ein Waffensystem handelt es sich hierbei?