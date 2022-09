Nancy Faeser Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Katastrophenschutz Deutschland beteiligt sich an EU-Flotte von Löschflugzeugen Von dpa | 13.09.2022, 16:10 Uhr

Brandenburg, Sächsische Schweiz und zuletzt der Harz: In diesem Sommer kam es immer wieder zu Waldbränden. Deshalb will Deutschland mehr in den Katastrophenschutz investieren.