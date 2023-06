AfD Foto: Michael Reichel/dpa up-down up-down ARD-“Deutschlandtrend“ Umfrage-Desaster für Scholz: AfD gleichauf mit der SPD – CDU bleibt stärkste Kraft Von dpa | 02.06.2023, 01:42 Uhr | Update vor 30 Min.

In einer neuen Umfrage zieht die AfD mit der Kanzlerpartei SPD gleich. Der CDU-Generalsekretär sieht den Grund für die jüngsten AfD-Zugewinne vor allem in „Chaos-Politik“ der rot-grün-gelben Regierung - schlägt aber auch selbstkritische Töne an.