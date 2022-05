Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, während eines Interviews. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter Wahlen DGB Nord stellt Forderungen zu Sondierungsgesprächen Von dpa | 16.05.2022, 17:08 Uhr

Der DGB Nord hat zum Start der Sondierungsgespräche für die Regierungsbildung in Schleswig-Holstein einen Forderungskatalog aufgestellt. Gebraucht werde ein Aufbruch, teilte der Gewerkschaftsbund am Montag mit. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) habe es mehr denn je in der Hand, Schleswig-Holstein fit für die Zukunft zu machen, so die Vorsitzende des DGB Nord, Laura Pooth.