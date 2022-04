ARCHIV - Das Logo des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hängt an einer Wand. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild FOTO: Christoph Schmidt Feiertag DGB ruft zum 1. Mai zu Frieden und Gerechtigkeit auf Von dpa | 01.05.2022, 02:21 Uhr

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai sind auch in Niedersachsen und Bremen zahlreiche Kundgebungen und Demonstrationszüge geplant. „Frieden, Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt kommen nicht von selbst“, heißt es in einem Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Sie müssten immer wieder gemeinsam erkämpft werden, was die Menschen in diesem Jahr so intensiv spürten wie lange nicht mehr.