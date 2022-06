Unmittelbar vor der Entscheidung im Bundestag an diesem Freitag (3.6.) appelliert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) dringend an die Unionsfraktion im Bundestag, „endlich ihren Schlingerkurs beim Mindestlohn zu beenden“. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagte unserer Redaktion: „Mit wehenden Fahnen pro 12 Euro ist die Union in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen in die Wahlkämpfe gezogen, doch bei der entscheidenden Abstimmung im Bundestag will man sich nun enthalten. Ich hoffe, die Wählerinnen und Wähler merken sich das.“