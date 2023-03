Ist Minister Christian Lindner (FDP) der Blockierer der Regierungspolitik? Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka up-down up-down Kolumne „Der Performance-Check“ Die FDP als Bremser der Nation - oder doch nicht? Eine Kolumne von Marion Trimborn | 20.03.2023, 11:00 Uhr

In der Ampel-Koalition gibt es heftigen Streit zwischen Grünen und Liberalen – und zwar ums Geld. Finanzminister Christian Lindner will keine zusätzlichen Milliarden bewilligen. Kann das uferlose Geldausgeben so weitergehen?